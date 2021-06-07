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Ceylanpınar, Bitki Üretim Serası ile ile güzelleşiyor Sera'da 95 bin bitki yetiştirildi

İHA

Ceylanpınar, Bitki Üretim Serası ile ile güzelleşiyor Sera'da 95 bin bitki yetiştirildi

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, geçtiğimiz aylarda ilçeye kazandırılan ve buradaki üretimle kenti güzelleştiren Bitki Üretim Serası'nda incelemelerde bulundu.
Sera alanında çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerini ziyaret eden Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, yakıcı sıcakta çalışan ekibe kendi elleriyle soğuk içecek ikramında bulundu. Başkan Soylu, beraberindeki Başkan Yardımcısı Ümit Bilgin, Belediye Encümenleri Übeyt Kurt, Ahmet Ergin ve Abdülkadir Akgeyik ile yaptığı inceleme sırasında burada yetiştirilen ürünler hakkında Park ve Bahçeler Müdürü Halil Yetek’ten bilgi aldı.

Serada 95 bin bitki yetiştirildi
Yetek, Ceylanpınar Belediyesi Bitki Üretim Serası'nda 20 bin reyhan, 25 bin takates, 5 bin mor fesleğen, 3 bin horoz ibiliği, 5 bin zinyan, 5 bin vinca, 20 bin petunya, 7 bin aslanağzı, 5 bin ateş çiçeği ve 5 bin peyzaj bitkisi olmak üzere toplam 95 bin bitki yetiştirildiği bilgisini verdi.

Soylu, inşaatına yılbaşından hemen sonra başladıklarını ve bu kadar kısa sürede binlerce bitki üretimi gerçekleştiğini belirterek, “Bu sera ile bitki ihtiyacımızı daha uygun fiyata mal ediyoruz. Amacımız dışarıdan hiç peyzaj ürünü almamaktır. Şu an burada aldığımız bilgilere göre 95 bin adet bitki var. Biz bunları dışarıdan satın almış olsaydık bunların maliyeti yaklaşık 1 milyon TL’dir. Biz çok daha ucuza bu ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz” dedi.

Soylu, kısa bir zaman içerisinde bu bitkilerin parklarda, refüjlerde ve çeşitli peyzajlarda kullanılacağını belirterek, “Belediyecilik halkın parasının tek kuruşunu ziyan etmeden halka hizmet olarak sunmaktır. Her şeyi dışarıdan parayla almayız. Burada muazzam bir çalışmaya tanık olduk. Başta müdürümüz olmak üzere emeği geçen bütün arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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