(Özel) Çukura düşen çocuğun yardımına üniversiteli genç yetişti Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Çukura düşen çocuğun yardımına üniversiteli genç yetişti Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

İHA

(Özel) Çukura düşen çocuğun yardımına üniversiteli genç yetişti Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kazı çalışmasında açılan çukura düşen çocuğun yardımına üniversiteli genç yetişti. O anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Olay, ilçenin Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alt yapı çalışmaları nedeniyle bir elektrik şirketi tarafından açılan çukurdan geçmeye çalışan 2 çocuktan biri dengesini kaybederek yaklaşık bir metre derinlikteki çukura düştü. Çocuğun çukura düştüğünü fark eden üniversite öğrencisi Taner Gün, çukura atlayarak çocuğun yardımına koştu. Çevredekilerin yardımıyla düştüğü yerden çıkarılan çocuk, başından hafif yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Düşme anları güvenlik kamerasında
Görüntülerde, kaldırımda oyun oynayarak gelen 2 çocuk, karşı tarafa geçmek için kazılan çukur üzerinde kurulan geçitten geçmeye çalışıyor. Çocuklardan biri, geçitten geçerken, diğeri dengesine kaybederek kafa üstü çukura düşüyor. Çocuğun düştüğünü fark eden Taner Gün ve çevredekiler, çocuğun yardımına koşarak, düştüğü yerden çıkarttıktan sonra sakinleştiriyor. Görüntülerde çocuğun annesi ve 112 acil ekiplerinin olay yerine gelmeleri de yer alıyor.

"Çocuk düşünce hemen yardıma koştum ve çukurdan çıkardım"
Olayla ilgili açıklamada bulunan BESYO 3. sınıf öğrencisi Taner Gün, "Babamın marketinde çalışırken bir çocuğun çukura düştüğünü gördüm. Ben de insanlık görevim olarak yardımına koştum ve çocuğu çukurdan çıkardım. Ardından ailesine haber verdik. Ailesi geldikten sonra 112 Acil servisi aradık. Kısa sürede 112 Acil ekipleri de geldi ve çocuğa gerekli müdahaleler yaptı. Çok şükür çocuğun bir şeyi yoktu” dedi

"Çok şükür çocuğun önemli bir şeyi yok"
Yardıma koşanlardan Serdal Demiroğlu da, "Bir baktık ki bir çocuk kazılan çukurun üzerinden geçmeye çalışırken düştü. İçine düştüğü gibi komşumuz Taner hemen çukura atlayarak çocuğu çıkardı ve ben de ona yardım ettim. Çocuğu sakinleştirdik. Çok şükür önemli bir şey yok. Başında ufak bir kırık haricinde bir şeyi yoktu. Daha sonra ailesi ve ambulansa haber verdik. Ambulans geldi ve gerekli tedaviyi yaptı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dev palmiye ağacı alev topuna döndü Ağaçtan yükselen alevler dükkanlara sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Dev palmiye ağacı alev topuna döndü Ağaçtan yükselen ...
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama
Şüpheli şahsın gece vakti anız yakma anı kamerada
YEREL HABERLER Şüpheli şahsın gece vakti anız yakma anı kamerada
Eski HDP il eşbaşkanına 11 yıl 6 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Eski HDP il eşbaşkanına 11 yıl 6 ay hapis cezası
Siverek Kent Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Siverek Kent Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor
Karaköprü’de çocuklardan basketbol kursuna yoğun ilgi
YEREL HABERLER Karaköprü’de çocuklardan basketbol kursuna yoğun ilgi
Şanlıurfa TMO’da yolsuzluk iddiası Aralarında eski milletvekilinin kardeşinin de olduğu 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa TMO’da yolsuzluk iddiası Aralarında eski ...
Saldırganların kim olduğunu öğrenince şok yaşadı Aşiret grubundaki tartışma 700 kilometrede kötü sonuçlandı Sosyal medya grubundaki tartışma mesafe tanımadı 700 kilometre yol giderek WhatsApp grubunda tartıştıkları akrabalarının aracına saldırdılar
YEREL HABERLER Saldırganların kim olduğunu öğrenince şok ...
İHA Gaziantep Bölge toplantısı Halfeti’de gerçekleştirildi
YEREL HABERLER İHA Gaziantep Bölge toplantısı Halfeti’de ...
Açıksu Caddesi'ne estetik dokunuşlar
YEREL HABERLER Açıksu Caddesi'ne estetik dokunuşlar
Canpolat, yol ve park çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Canpolat, yol ve park çalışmalarını inceledi
Ceylanpınar, Bitki Üretim Serası ile ile güzelleşiyor Sera'da 95 bin bitki yetiştirildi
YEREL HABERLER Ceylanpınar, Bitki Üretim Serası ile ile ...
Serada kenevir yetiştiriciliğine 3 tutuklama
YEREL HABERLER Serada kenevir yetiştiriciliğine 3 tutuklama
Karaköprü’de her ay yeni bir park yapılıyor
YEREL HABERLER Karaköprü’de her ay yeni bir park yapılıyor
Resulayn’da 305 çocuk sünnet edildi Resulayn'da toplu sünnet etkinliği
YEREL HABERLER Resulayn’da 305 çocuk sünnet edildi Resulayn'da toplu ...
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı Sökülen tamponu yerine takmaya çalışan 2 kişi feci şekilde can verdi Doktor sürücü yaralılara dakikalarca kalp masajı yaptı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı Sökülen ...
Şanlıurfa´da arıza yapan otomobil kazaya neden oldu: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da arıza yapan otomobil kazaya neden oldu: ...
Şanlıurfa’da 38 mahalle muhtarını seçti
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 38 mahalle muhtarını seçti
Annesini bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Annesini bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı serbest ...
Akçakale’de üst yapıda yeni dönem
YEREL HABERLER Akçakale’de üst yapıda yeni dönem
Fakıbaba, Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım Kompleksini gezdi
YEREL HABERLER Fakıbaba, Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım ...
Beyazgül'den Hilvan'a çıkarma
YEREL HABERLER Beyazgül'den Hilvan'a çıkarma
Karaköprü’de çevre şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Karaköprü’de çevre şenliği düzenlendi