Şanlıurfa'da yılanların çiftleşme dansı kamerada

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Şanlıurfa’da yılanların kayalık alandaki çiftleşme dansı kameralara yansıdı.

Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa çiftleşme dansı yaparken görüldü. Şanlıurfa'da cep telefonuyla çekilen görüntülerde siyah renkli iki yılanın kayalık alandaki otların arasında çiftleşme dansı yaptıkları görüldü. Uzun bir süre çiftleşen yılanlar daha sonra bölgeden uzaklaştı.

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