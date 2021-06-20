Haliliye’de parklar ilçenin çehresini değiştiriyor

Haliliye Belediyesi, yürüttüğü peyzaj, park yenileme ve trafo boyama çalışmalarıyla parkların çehresini değiştiriyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü “Yeşilin ve doğanın kalbi Haliliye” sloganıyla mevsimsel çalışmalarını ilçedeki park ve bahçelerde devam ettiriyor. Parklarda yenileme çalışmalarına ek peyzaj çalışmaları da yaparak, parkların görünümlerini güzelleştiren ekipler, trafo boyama çalışmalarıyla da trafo binalarını sanat eserine dönüştürüyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Ahmet Yesevi, Kısas ve Konuklu mahallelerinde bulunan parklarda yenileme çalışmaları yaparak, parkların çehresini değiştirmeyi hedefleyen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, bu çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak, parkları yeniden hizmete sunmayı amaçlıyor.

Karşıyaka ve Sultan Fatih mahallelerindeki parklarda da, ressamlar tarafından trafo binaları boyanarak, trafoların güzel görünüm kazanması sağlandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, yürüttüğü çalışmalara ek olarak da, 4442263 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine gelen talepleri gerçekleştirerek, vatandaşların iletilerini çözüme kavuşturuyor.

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