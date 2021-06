Canpolat’tan öğrencilere moral ziyareti

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri ziyaret ederek, yaklaşan sınav öncesi hem başarı diledi hem de tecrübelerini aktardı.

Gençlerin eğitimi noktasında her türlü konuda yanlarında olan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yaklaşan üniversite sınavı öncesi hazırlık öğrencilerine moral ziyaretinde bulundu. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde bulunan kütüphanede ders çalışan öğrencilerle buluşan Canpolat, öğrencilere girecekleri sınavlarda başarılar diledi. Öğrencilere tecrübe aktarımında da bulunan Canpolat, her zaman yanlarında olduklarının altını çizdi.

Canpolat, yaptığı açıklamada, “Haliliye Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı kütüphanelerdeyiz. Bunun gibi birçok kütüphanemiz vatandaşlarımızın hizmetinde. Şuanda da Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezindeki kütüphanedeyiz. Değerli öğrencilerimiz burada üniversite sınavına hazırlanıyorlar. Biz de böyle zaman zaman TYT AYT sınavları yaparak öğrencilerimizin yanında oluyoruz. Haliliye Belediyesi olarak eğitime destek anlamında gerek kırtasiye desteği olsun, gerek kitap, gerek fasikül, gerekse deneme sınavlarıyla vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin her zaman yanındayız” dedi.

Canpolat, öğrencilerle de sohbet ettikten sonra kütüphaneden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.