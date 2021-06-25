Şanlıurfa'da husumetlilerine ateş açıp, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar: 7 yaralı



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, evlerine girmek isteyen 7 kişiye, otomobilden av tüfeği ve tabanca ile ateş açıldı. Yaralıların otomobillerle üzerinden geçmeye çalıştığı saldırganlar aynı araçla kaçarken, 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan iki aile fertleri arasındaki husumet nedeniyle, kimliği belirlenemeyen şüpheliler otomobille evin önünde duran akrabalarına, av tüfeği ve tabanca ile ateş açıp, aynı araçla yaralıların üzerinden geçmeye çalışarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan bir çocuk ile Ömer D., Serhat D., Melek D., Fatma D., Semra D. ve Abdullah Ç., kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis, çok sayıda boş kovanı toplayarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAKÖmer ŞULUL

2021-06-25 21:33:20



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