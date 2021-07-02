Haliliye’de eski ürünler sanata dönüştürülüyor

Haliliye Belediyesi tarafından açılan geri dönüşüm, mobilya boyama kursuna katılan kadınlar, eski ürünleri fırça darbeleriyle sanata dönüştürüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, “kültür ve sanatın kalbi Haliliye” sloganıyla emeğin, sanata dönüştüğü kurslar açmaya devam ediyor. Kadın destek, millet evleri ve gençlik merkezlerinde yüzlerce kadın, açılan bir birinden farklı kurslarla hem meslek öğreniyor, hem de sanat eserleri oluşturuyor. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde açılan geri dönüşüm, mobilya boyama kursunda da, emek sanata dönüşüyor. Kursa katılan kadınlar; evlerinde eskiyen ürünleri veya ahşap ürünleri, alanında uzman eğitmenden aldıkları eğitimle bambaşka bir görünüme kavuşturuyor.

Kursa katılan kadınlar, açılan kurstan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler.

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