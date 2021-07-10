Elektrik kesintileri mahalleliyi çileden çıkarttı Şanlıurfa’da bir mahalle 5 gündür sağlıklı elektrik alamıyor

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Şanlıurfa’da yaklaşık 5 gündür yaşanan elektrik kesintileri vatandaşı çileden çıkarttı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinin bir bölümünde yaklaşık 5 gündür elektrik kesintisi yaşanıyor. Günün büyük bölümünde kesilen elektrik vatandaşları mağdur ediyor. Yazın en sıcak günlerinde saatlerce süren elektrik kesintileri nedeniyle buzdolaplarındaki yiyeceklerin bozulduğu belirtildi. Dicle Elektrik’i (DEDAŞ) günlerdir aramalarına rağmen bir netice elde edemediklerini söyleyen vatandaşlar, kurumun konuya duyarsız davrandığını iddia etti.

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