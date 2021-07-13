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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaköprü’de Kurban Bayramı mesaisi

İHA

Karaköprü’de Kurban Bayramı mesaisi

Karaköprü Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sağlıklı koşullarda kurban kesimi için kesim alanlarında temizlik ve dezenfekte çalışması yaparken kaçan kurbanlıkların yakalanması için ‘boğa timi’ de hazırlanıyor.
Karaköprü Belediyesi halkın temiz ve sağlıklı ortamda kurban kesmelerini sağlamak için kurban kesim ve satış yerlerinde gerekli çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kesim yerlerinde daha steril bir ortamda kurban kesimi yapılmasını sağlamak için kesim yerlerinde detaylı yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Temizlik işleri ekipleri ilçe genelindeki tüm kurban kesim yerlerinin temizliğini bayram öncesi bitirmek için çalışmalarını sürdürürken, vatandaşların kurbanlık et ve sakatatları muhafaza etmesi için bayram namazı sonrası camilerde ve kurban kesim alanlarında kurban poşeti dağıtımı yapacak. Kurban Bayramı süresince kaçan kurbanlıkların yakalanması için Karaköprü Belediyesi bünyesinde 'boğa timi' kurulurken, bayram boyunca ekipler olası olası kurban firarlarını önlemek için nöbet tutacak. Öte yandan Karaköprü Belediyesi tarafından ilçede kurulan kurban satış yerlerinde de kurbanlık satışı deva ediyor, kurbanlık almak isteyen vatandaşlar bayram öncesi ve bayram boyunca Batıkent Mahallesinde fuar merkezi karşısındaki kurban satış yerinde kurbanlık temin edebilirler.
Ayrıca, vatandaşlar olası kurban firarlarını ve temizlik taleplerini Karaköprü Belediyesi Beyaz Masa birimine bildirerek gerekli hizmeti alabilecek.

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