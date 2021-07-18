Başkan Beyazgül’den emekliye ayrılan Esen’e teşekkür plaketi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, emekliye ayrılan başkan sekreteri Cemal Esen’e 28 yıllık emeği nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde 24 yıldır Başkan sekreterliği görevini yürüten Cemal Esen emekliye ayrıldı. Özel Kalem Müdürlüğü’nde Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’ün sekreteri olan Esen, belediyedeki 28 yıllık çalışma hayatının 24 yılında başkan sekreterliği görevini yürüttü. Başkan Beyazgül, görev süresi boyunca 6 başkan eskiten Cemal Esen’e 28 yıl boyunca verdiği emek nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti.



“Hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum”

Cemal Esen ile birlikte emekliye ayrılan Abdulkadir Karakuş’un ayrılığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Beyazgül yaptığı paylaşımda, “Dile kolay, 35 yıldır hizmet veren personelimiz Abdulkadir Karakuş ve 28 yıllık hizmeti olan Cemal Esen’e teşekkür plaketlerini takdim ettik. Bugüne kadar verdiğiniz hizmetler için bir kez daha kurumum ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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