Berivan, sulama kanalında boğuldu

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA´nın Suruç ilçesinde serinlemek için DSİ´ye ait suluma kanalına giren Berivan Karaçizme (19), boğuldu.
Yukarıkalkan Mahallesi'nde öğle saatlerinde serinlemek için DSİ´ye ait suluma kanalına giren Berivan Karaçizme, bir süre sonra gözden kayboldu. Yanındaki arkadaşları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen dalgıç polisler tarafından kanalda yapılan aramada Berivan Karaçizme'nin cansız bedenine ulaşıldı. Karaçizme'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2021-07-23 15:19:28
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