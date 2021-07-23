Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, kentte bulunan özel halk otobüsleri ve belediye ait otobüslerde “klima” denetimi yaptı.

Termometrelerin zaman zaman 45 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa’da vatandaşların sağlığını ve rahatını düşünen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirdi. Şanlıurfa’da artan sıcakları göz önünde bulunduran zabıta ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçlarında seyahat eden vatandaşların da talepleri doğrultusunda özel halk otobüslerinde ve belediyeye ait otobüslerin klimalarını denetledi. Otobüslerin içine girerek şoförü klima konusunda uyaran ekipler, klimaların çalışıp çalışmadığını da kontrol ederek vatandaşların rahat ve konforlu bir ulaşım hakkı olduğunun altını çizdi.

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