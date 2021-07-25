Şanlıurfa’da trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Diyarbakır karayolunun 29’uncu kilometresinde yaşandı. Melik Enes A.’nın kullandığı 01 AG 022 plakalı otomobil ile Mehmet Emin F.’nin kullandığı 68 LC 807 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Melik Enes A. ve Mehmet Emin F. ile birlikte Zeynep A. ve Ahad Ensar A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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