Otomobilin metrelerce havaya fırlattığı yaya hayatını kaybetti

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Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti. Otomobilin çarptığı adamı metrelerce havaya fırlatması güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaAkçakale karayolunun 19. kilometresinde yaşandı. F.E.’nin kullandığı 38 DG 754 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki Hüseyin Yerbasan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan adam ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobilin Yerbasan’a çarpması ve metrelerce havaya fırlatması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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