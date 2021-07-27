Şanlıurfa’da terör operasyonu: 4 gözaltı

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Şanlıurfa’da PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, il merkezi ve ilçelerinde PKK/YPG terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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