Şanlıurfa'da elektrik trafosu patladı

Bodrum'da bir yangın daha!

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da mahalledeki elektrik trafosu, büyük bir gürültüyle patladı. Patlama çevrede korkuya yol açarken, ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Yenice Mahallesi´nde meydana geldi. Mahallede bulunan elektrik trafosu büyük gürültü ile patladı. Mahallelinin paniğe kapıldığı patlamanın ardından yangın çıktı. Trafodaki yangını görenler, durumu itfaiye ve DEDAŞ ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen DEDAŞ ekipleri akımı kesmesinin ardından itfaiye ekipleri yanan trafoya müdahale etti. Yetkililer patlamanın trafonun aşırı yüklenmesinden dolayı ısınmasından kaynaklandığını söylediler. Trafonun patlama anları ise cep telefonlu kameralarına yansıdıDHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-08-02 11:44:03



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