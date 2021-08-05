Belediye ekipleri yangınlara karşı ormanda temizlik yaptı

Viranşehir Belediyesi, son günlerde ülkenin birçok il ve ilçesinde meydana gelen orman yangınlarına karşı önlem amaçlı ilçe genelinde orman ve mesire alanlarında temizlik yaptı.

Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle özellikle yangına neden olabilecek atıkların toplanması amacıyla Barış ve Demokrasi Ormanı'nda temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, ormanlık ve mesire alanlarında yangın riskini arttıran kırık cam, kurumuş yaprak ve kozalakları topladı. Özellikle son dönemlerde artan ve can kayıplarıyla sonuçlanan orman yangınlarından sonra çalışmalarını hızlandıran ekipler, çalışmalarını rutin bir şekilde sürdürüyor. Ekipler ayrıca ormanlık alanları sürekli kontrol edip çıkabilecek yangınları da önlemeye çalışıyor.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, yüksek sıcaklığın orman yangını riski artırdığına işaret etti. Bölgede hava sıcaklığının artması nedeniyle önlem almak için Barış ve Demokrasi Ormanı'nda temizlik çalışması yaptıklarını belirten Ekinci, “Orman yangını için potansiyeli oldukça yüksek bir döneme girmekteyiz. Bu sebeplerden ötürü vatandaşlarımızın orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları orman varlıklarımızın korunması için çok önemli. Ormanlık, mesire ve piknik alanlarını korumak için halkımız dikkatli olmalı. Yine piknik için bu alanlara giden vatandaşlarımız çöplerini gelişi güzel atmamalı. Doğaya atılan her bir çöp hem orman yangını, hem çevre kirliliği, hem insan hem de hayvan sağlığına zarar veriyor. Halkımızı doğayı, ormanı ve yeşili korumaya ve duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.