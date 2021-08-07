Elektrik akımına kapılan işçi öldü

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Şanlıurfa’da inşaata çalışan işçi, yüksek gerilim hattına kapılması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa 1. Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasına ait iki katlı yazıhane inşaatında çalışan Halil Erdil (45), iddiaya göre kafasını yüksek gerilim hattına çarpması sonucu elektrik akımına kapıldı. Çarpma sonucu ağır yaralanan işçi, ihbarla bölgeye giden 112 Acil Servis ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. İşçi Erdil’in cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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