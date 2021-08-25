Halfeti’ye modern mezbahane kazandırılıyor

2021 yılında birçok ilçede modern mezbaha projelerini hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Halfeti ilçesinde 400 metrekare alan üzerine kurulacak modern mezbaha için inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

Halfeti ilçesinde yapımına başlanan ve inşaat çalışmalarının Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştiği modern mezbahane hızla yükseliyor. Merkez, ilçe ve kırsal ayrımı yapmaksızın Şanlıurfa genelinde yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, son olarak Halfeti ilçesinin ihtiyacını karşılamayan, işlevselliğini yitirmiş olan eski mezbahanın yıkım işlemlerini gerçekleştirerek yerine modern bir mezbaha inşa ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin daha sağlıklı ve modern teknik ekipmanlarla kesim yapmak için inşa ettiği yeni mezbahada aynı anda birçok büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimi yapılabilecek. Bunun yanında tesis içerisinde soğuk hava depoları, kesim hücresi ve idari alanlar da bulunacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan inşaat çalışmaları tamamlandığında Halfeti ilçesi modern bir tesise kavuşacak. Öte yandan vatandaşların hizmetine sunulacak mezbaha ile etler sağlıklı ortamlarda kesilecek ve vatandaşlar hijyenik tesislerde kesilen etleri gönül rahatlığıyla tüketebilecek.

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