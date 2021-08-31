Ters dönen hafif ticari araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir sürücü, köpeğe çarpmamak için hafif ticari aracıyla takla attı. Kazada sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar Viranşehir karayolunun kırsal Kınalıtepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. H.Ö. yönetimindeki 63 M 4662 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada hafif ticari araç takla attı. Kaza sonrası ters dönen araçta, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.