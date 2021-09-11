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Kaya mezarlığında Melek Mosso konseri

DHA

Kaya mezarlığında Melek Mosso konseri


Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞARKICI Melek Mosso, Şanlıurfa'da yaklaşık 2 bin yıllık 133 kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolü´nde sahne aldı.
Şanlıurfa Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi'nce Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle kültürel mirasın önemine dikkat çekmek için 'Avrupa´dan Anadolu´ya Kültürel Miras´ın İzinde Kızılkoyun Nekropolü´nde Yaşamak' adlı konser düzenlendi. Kentin simgesi Balıklıgöl ve tarihi Urfa Kalesi´nin hemen yanı başındaki Roma ve Bizans dönemine ait kaya mezarlarının yer aldığı Edessa Krallığı dönemine ait Kızılkoyun Nekropolü´nde kurulan platformda sahne alan Melek Mosso, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere AB Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elçi Müsteşar Eleftheria Pertzinidou, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek´in yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. DHA-Magazin Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-09-11 13:51:40

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