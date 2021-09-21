İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halindeki saman yüklü kamyon alev alarak yandı.

Olay, SiverekHilvan karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Hilvan istikametinden Siverek itikatken doğru seyir halinde olan R.G. yönetimindeki 63 AAP 941 plakalı saman balyası yüklü kamyonun motor kısmında elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede şoför mahalline ve saman balyalarına sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye, çıkan yangını söndürüp soğutma işlemleri yaparken, kamyonun şoför mahalli ve yaklaşık 15 ton saman kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.