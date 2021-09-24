Şanlıurfa'da ticari araç devrildi: 2 yaralı

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Şanlıurfa'da ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaAkçakale yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Abdülaziz D. yönetiminde 63 T 0048 plakalı Dacia marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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