Birecik’te yürütülen asfalt çalışmaları incelendi

Şanlıurfa ve ilçelerde yapılan çalışmaları her fırsatta bizzat inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün hafta sonu ziyaretleri kapsamındaki adresi Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Fırat’ın İncisi Birecik ilçesine adeta çıkarma yaptı. Başkan Beyazgül Büyükşehir Belediyesi tarafından eski hastane caddesinde yapımı devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

13 ilçemizin tamamında uzun ömürlü yollar yapıyoruz

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ile birlikte eski hastane caddesi diye bilinen yolda yapılan asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Beyazgül esnafla sohbet ederek “Birecik ilçemiz dahil olmak üzere uzun ömürlü yollar yapıyoruz” dedi.

13 ilçeyi hizmetle buluşturmak için ivedilikle çalıştıklarını ifade eden Başkan Beyazgül “Birecik ilçesi hastane caddesi son derece önemli bir yol burası ana cadde biz Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak Birecik’in kalbi konumunda olan bu caddeyi asfaltla buluşturuyoruz. Birecikli hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ise “ Eski hastane caddesindeyiz. Caddemiz boydan boya asfaltlanıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Başkanımızla birlikte buradaki çalışmaları inceledik. İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

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