Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

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Şanlıurfa’da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik kent merkezinde operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlileri ile esnafın bulunduğu 6 zanlı gözaltına alınırken şahısların evlerinde yapılan aramada örgüte ait dijital materyaller ele geçirildi. Zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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