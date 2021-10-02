Gençler Halfeti’yi keşfetti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Bir çocuk gülerse, dünya güler’’ sloganıyla hazırlanan proje kapsamında daha önce Halfeti ilçesini göremeyen gençlere yönelik tekne turu düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ''Bir Çocuk Gülerse, Dünya Güler” sloganıyla gençlere yönelik Saklı Cennet diye bilinen Halfeti’de tekne turu düzenleyerek gençlerin keyifli vakit geçirmelerini sağladı. Gezi programına katılan gençler, rehberler eşliğinde Fırat’ın serin suları altında kalan Halfeti’yi gezme imkanı buldu. Gençler, bir kısmı sular altında tarihi ve turistik alanları yakından görmemin mutluluğunu yaşadılar. Daha önce Halfeti ilçesini gezme imkanı bulamadıklarını anlatan gençler, düzenlenen gezi nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.