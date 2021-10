Siverek’te mevsimlik işçilerin çocukları için özel çalışma

Hakkâri Vali Yardımcılığından Siverek Kaymakamlığı'na atanan Aziz Gölbaşı,mevsimlik tarım işçilerinin, okullarda devamsızlık yapan öğrenciler için özel çalışma başlattı.

Siverek Kaymakamlığı görevine başlar başlamaz, kaymakamlık binası önünde bulunan beton bariyerleri kaldırarak ilçede yaşayan vatandaşların taktirini toplayan Aziz Gölbaşı, mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle, okullarında devamsızlık yaşayan öğrenciler için çalışma başlattı. İlçede bulunan okullarda incelemeler yapan Kaymakam Gölbaşı, okul müdürlerinden özelikle tarım göçü nedeniyle aileleriyle birlikte çalışmaya giden ve devamsızlık yaşayan öğrenciler hakkında bilgi aldı. Gölbaşı tarım işçisi çocukların okullara dönüşünün hızlandırılması ve bu konuda gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

''Kaybedecek bir dakikamız bile yok''

İlçe kaymakamı Aziz Gölbaşı, pandemi sürecinde okullarımızdan uzak kalan çocukların büyük kısmının okula heyecanla geldiklerini ancak mevsimlik tarım göçünde bulunan ailelerin ise çocuklarının bu heyecanından geride kaldığını tespit ettiklerini belirterek, ''Eğitim konusunda ve çocuklarımızın geleceğinin inşası konusunda kaybedecek bir dakikamız bile yok. Ülkemizin geleceğe dair inşası için tüm ülkedeki çocuklar ve gençlerin önemli olduğunun farkındayız. Bu bağlamda okula gelmeyen her çocuğunda bu inşaa sırasında bize dezavantaj oluşturacaktır. Okullarımızın devamsız öğrenciler ile ilgili olarak özel çalışmalar başlatmalarını İlçe Milli eğitim Müdürümüze söyledim'' dedi.

Gölbaş, bu çocukların okula dönüşlerini hızlandırmak için veliler ile birebir görüşmelerin okullardaki idareci ve öğretmenler kanalı ile başlatılacağını belirterek, ''Siverek’imiz gibi 80.000 öğrencisi olan bir ilçenin tüm çocuklarının sorumluluğu omuzlarımızda olduğu bilinciyle her türlü desteği vererek çocuklarımızın yuvalarına okullarına biran önce kavuşması için her şeyi yapacağız'' diye konuştuç

