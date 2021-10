Şanlıurfa’da Besi OSB’nin ilk kesimhane projesi için imzalar atıldı

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

Yaklaşık 300 işletmenin yer alacağı Şanlıurfa Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (Besi OSB) kırmızı et entegre ve işleme tesisinin yapımı için 11 .4 milyon TL’lik hibe protokolü imzalandı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD II) Programı Fonları kapsamında, yatırım tutarı 28 milyon TL olan tesise yüzde 40 hibe sağlanmasına yönelik sözleşme, Şanlıurfa Valiliğinde imzalandı. Valilik toplantı salonunda düzenlenen imza törenine, Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Vali Yardımcısı Metin Esen, TKDK İl Koordinatörü Sadık Yetim ile şirket yetkilileri katıldı. Şanlıurfa Besi OSB’nin, şehrin en büyük zenginliği olan tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine, ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanmasına yönelik en önemli projelerden biri olduğunu kaydeden Vali Erin, tarıma dayalı sanayinin yanında hayvancılığa yönelik sanayinin de gelişmesine önem verdiklerini ifade etti. Turizm başta olmak üzere tüm sektörlere destek olarak, Şanlıurfa’yı geleceğe hazırlamak istediklerini dile getiren Vali Erin, Besi OSB’nin ilk kırmızı et entegre ve işleme tesisi olan yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Yatırımcımıza ve Şanlıurfa’ya hayırlı olsun. Her zaman yatırımcılarımızın yanında olmaya, onlara destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Şanlıurfa için önemli yatırımlardan biri olan Besi OSB’nin Türkiye’nin en büyük besi organize sanayi bölgesi olacağını hatırlatan Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise “Besi OSB, özellikle hayvancılığın gelişmesine çok büyük katkı sağlayacak. Hayvanlar yetiştirildikten sonra ise kesimhaneye gitmesi çok önemli. Bu sektörde üreticilerin ürünlerinin değerlendirilmesi, pazarlanması ve geri dönüşünün sağlanması çok önemli. Bunun için ciddi bir finansman da gerekiyor. Yetiştiriciden hayvan satın alınacak ve işlenip satılacak. Ürünlerin bu şekilde değerlendirilmesi çok önemli, bu da hayvancılığın çok daha gelişmesini sağlayacak” diyerek, besi tesisleri kurulmadan önce kesimhane ve işleme tesisi projesini hayata geçirmelerinden dolayı yatırımcıları tebrik etti.

Şanlıurfa Besi OSB’de kurulacak olan ve yatırım bedeli 28 milyon TL olan tesise, TKDK tarafından 11.4 milyon TL hibe sağlanacak. Günlük 300 sığır, 500 koyun kesim ve işleme kapasitesine sahip olacak tesis, yatırım fizibilitesine göre asgari 100 kişi istihdam edecek. Kesimhane ve işleme tesisine entegre edilecek bir diğer tesis ile birlikte bugünkü bedel ile yaklaşık 200 milyon TL’lik yatırım yapılmış olacak.

