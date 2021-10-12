Siverek Kalesi onarımına 3 milyon 200 bin TL ödenek

Tarihi Siverek kalesinin acil müdahale gerektiren kısımlarının onarım işi için, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Şanlıurfa YİKOB’dan 3 milyon 200 bin TL ödenek sağlanmasına yönelik protokol imzalandı.

Şanlıurfa Valiliği toplantı salonunda, Vali Abdullah Erin huzurunda düzenlenen protokole, Şanlıurfa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) adına Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ve Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak imza attı. Siverek Kalesi çevresindeki 87 parselin kamulaştırma çalışmalarıyla restorasyon çalışmalarını eşzamanlı başlatmak istediklerini belirten Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Siverek Kalesi’nin metruk yapılarla şehrin içinde kalmış, trafiği sıkıntıya koyan bir halde bulunduğunu ifade ederek, “Bu bakımdan gerçekleştirilecek proje, Siverek için çok önemli bir hizmet” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa YİKOB ve Siverek Belediyesi işbirliğinde gerçekleşecek onarım işinin ihalesi ve projenin yürütme görevi Gaziantep Rölöve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yapılacak. Proje kapsamında kalenin yıkılmış haldeki kısımlarının kendi malzemeleriyle onarımı, kısmi restorasyon ve aydınlatma çalışmaları uygulanacak.

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