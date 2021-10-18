SiverekDiyarbakır karayolunda seyir halinde bulunan bir tırın dorsesi alev alev yandı

Olay, SiverekDiyarbakır karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır istikametinden Siverek’e doğru seyir halinde bulunan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tırın dorsesinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, tırın şoför kabinini dorseden ayırarak olay yerine itfaiye çağırdı.

Olay yerine intikal eden itfaiyenin tüm müdahalesine rağmen dorse tamamen yandı. Yangın nedeniyle DiyarbakırSiverek karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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