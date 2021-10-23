Yalçınkaya bir sözünü daha hayata geçirdi

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın sözünü verdiği Pekmezli Yeşiltepe Mahallesi’nde asfaltlama çalışması sona erdi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Pekmezli Yeşiltepe Mahallesi sakinlerinin köy içi asfalt yol talebine olumlu yanıt verdi ve "Yollar asfaltla buluşacak" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün de desteği ile bölgede kısa sürede üst yapı çalışmaları başladı. Stabilize çalışmalarını tamamlayan ekipler bugün de yolları asfaltla buluşturdu. Yenilenen yollar vatandaşın hizmetine sunuldu. Yalçınkaya da beraberindekilerle hem vatandaşla buluştu hem de çalışmaları yerinde inceledi. Yalçınkaya çalışmaların hayırlı olmasını dileyerek, “Pekmezli Akçakale'nin en büyük köyü, çok büyük bir yerleşim alanı, üretim merkezi. Bugün itibariyle Pekmezli Mahallesinin inşallah köy içi asfaltını bitirmiş bulunmaktayız. Zeynel Abidin Beyazgül başkanımıza ve ekibine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Akçakale sınırda yıldız ilçe olacak. Yeni bir şehir kuruyoruz. Çok farklı bir Akçakale olacak. Pekmezli ve Pekmezli halkına bu güzel hizmet hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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