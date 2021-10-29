Siverek'te otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 5 ağır yaralı



Mehmet SEZGİNSİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde SiverekViranşehir karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Mücahit Çiçekli (23) yönetimindeki 63 PA 628 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Celal Canpolat'ın (40) kullandığı 63 YE 626 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada Mücahit Çiçekli ile otomobilde bulunan Muhammet Emin Şenateş (20), Yusuf Şenateş (29), Ali Şenateş (23), İsrafil Şenateş (36) ve Murat Şenateş (43) ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Muhammet Emin Şenateş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Muhammet Şenateş´in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yaralanan 5 kişinin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenilirken, kamyon sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-10-29 20:40:45



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