Evren Sanayi Sitesi bölgesine yeni yol kazandırılıyor

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafik yoğunluğunun belli saatlerde en üst seviyeye çıktığı Evren Sanayi Sitesinde yeni yol yapım çalışması yürütüyor.

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yapılaşmanın ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde, yoğunluğu azaltmak adına yeni çalışmalar yürüterek ilçenin yol ağını genişletiyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatıyla Evren Sanayi Sitesinde özellikle günün belli saatlerinde artan trafik yoğunluğunun önüne geçmek adına çalışma başlattı. Yaklaşık bir haftadır süren çalışmayla Evren Sanayi Sitesinin girişinde meydana gelen yoğunluğu azaltmayı hedefleyen ekipler, alt ve üst yapı çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Evren Sanayi sitesinde süren çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren bölge esnafı, özellikle günün belirli saatlerinde trafik yoğunluğunun oluştuğunu belirterek belediyenin yaptığı çalışmayla bölgeye yeni bir yol daha kazandırıldığını ifade etti. Bölge esnafı, çalışmalar nedeniyle belediye başkanı ve ekiplere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.