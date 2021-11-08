Nefes borusuna şeker kaçan 2 yaşındaki Yasin, kurtarılamadı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'da, Yasin Kalpak (2), nefes borusuna kçana şeker nedeniyle baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde İmam Bakır Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Alpak'ın yediği şeker, nefes borusuna kaçtı. Nefes alamayınca baygınlık geçiren Yasin, ailesinin ihbarı ile gelen ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Yasin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yasin Alpak'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edilip ilçe mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-11-08 12:22:53



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