Şanlıurfa’da binlerce ağaç toprakla buluştu

Şanlıurfa’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

“Geleceğe nefes, dünyaya nefes” sloganıyla devam eden 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Mustafacık Mahallesi'ndeki ağaçlandırma alanında fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma için oldukça elverişli olduğu tespit edilen yamaçta gerçekleştirilen ağaçlandırma törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı, ağaçlandırma faaliyetine destek veren okul idarecileri, öğrenciler ve ağaçlandırma faaliyetlerine sponsorluk desteği veren özel sektör temsilcileri katıldı. Zeytin, fıstık ve çamdan oluşan 160 bin fidanın toprakla buluşturulduğu törende konuşan Vali Erin, yakın zamanda Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarını anımsatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen ağaçlandırma faaliyetlerinin önemine dikkat çekti. Şanlıurfa’nın orman varlığının yüzde 2 civarında olduğunu, bunun içerisinde fıstık, badem ve zeytin gibi meyve ağaçlarının sayılmadığını kaydeden Vali Erin, bunlar da dahil edilince Şanlıurfa’nın toplam alanının yüzde 28’e yakınının ağaçlık alanlardan oluştuğunu söyledi. Son yıllarda Orman Bölge Müdürlüğü, kamu kurumları ve sivil toplumun ağaçlandırma yönünde bir hassasiyete ulaştığını ifade eden Vali Erin, son on yılda Şanlıurfa’da 27 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu dile getirdi. On yıl kadar önce Şanlıurfa’da Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı orman sahalarının toplam 11 bin hektar olduğunu, bu alanın bugün 27 bin hektara ulaştığını aktaran Vali Erin, 2019 yılında başlatılan ağaçlandırma kampanyasıyla 3,5 milyon fidan dikildiğini söyledi. Vatandaşın toprakla buluşturduğu hariç sadece son üç yılda 7 milyon üzerinde fidanın Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve diğer kuruluşların çalışmalarıyla dikildiğini ifade eden Vali Erin, “Bu yılsonuna kadar 2 milyon hedefine ulaşmak istiyoruz. Bu yıl içerisinde dikilen fidan sayımız şu anda 1 milyon 800 bin civarındadır” dedi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Mustafacık köyündeki alanda 160 bin fidan dikileceğini, bakım ve sulamasının da Orman Bölge Müdürlüğü personelince yapılacağını belirten Vali Erin, ağaçlandırma faaliyetine katılan ve destek olan herkese teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı’nın da ağaçlandırmanın önemine dikkat çeken birer konuşma yaptığı tören sonunda alanda bulunan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Türkiye genelinde 84 milyon vatandaşın her biri için 3’er adet olmak üzere toplam 252 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedeflenen kampanya çerçevesinde yıl sonuna kadar Şanlıurfa’da 993 bin fidan dikimi gerçekleştirilecek.

