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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haliliye’de 2 fabrikanın inşaatı devam ediyor

İHA

Haliliye’de 2 fabrikanın inşaatı devam ediyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, gençlere istihdam olanağı sağlamak amacıyla hayata geçirilen 2 fabrika projesinin bina yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Canpolat, projeyi daha önceden müjde olarak duydurduklarının da altını çizerek, “İlimizde istihdamı artırmak yönünde bizde bu taşın altına elimizi koyalım dedik” ifadelerini kullandı.
Mehmet Canpolat, Haliliye Belediyesi tarafından yapımı Organize Sanayi Bölgesinde devam eden 2 adet fabrikanın inşaatında incelemelerde bulundu. Devam eden çalışmalarla ilgili teknik ekipten bilgiler alan Başkan Canpolat, çalışmaların tamamlanmasıyla gençlere istihdam olanağı sağlanacağını kaydetti.
Başkan Canpolat, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “İki tane fabrikamızın ihalesini gerçekleştirmiştik, müjdesini değerli hemşerilerimize vermiştik. İlimizde istihdamı artırmak yönünde bizde bu taşın altına elimizi koyalım dedik. Şu anda iki tane fabrikamızın inşaatı başladı. İnşallah burada genç kardeşlerimiz iş sahibi olacak, istihdamları sağlanacak. Burada ayakkabıcılık ve tekstil sektöründe fabrikalarımız Haliliye Belediyemizin fabrikaları hizmet verecek. Şanlıurfa’mıza sanayimize ve genç kardeşlerimize istihdama yönelik olarak yaptığımız fabrikalarımız hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen Haliliye Belediyemizin tüm personellerini tebrik ediyorum. Hep birlikte Haliliyemizi, Şanlıurfa’mızı ve Türkiye’mizi kalkındırmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.
Başkan Mehmet Canpolat, açıklamalarının ardından işçilerle de sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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