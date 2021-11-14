Haliliye’de hurda ve atık toplayıcıları kayıt altına alındı

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde faaliyet gösteren hurda ve atık toplayıcılarını kayıt altına aldı.

Şanlıurfa Valiliği’nin 27 Eylül 2021 tarihli “İl mülki hudutları dahilinde hurda ve atık malzeme toplayıcılarla ilgili uyulacak esaslara dair kararına” istinaden zabıta müdürlüğü, çalışmalarını gerçekleştirdi. İlçede faaliyet gösteren 280 hurda ve katı atık toplayıcısını belirleyen zabıta müdürlüğü, Şanlıurfa Valiliğinin kararı doğrultusunda hurda ve katı atık toplayıcıları için yaka kartı ve yelek hazırladı. Dağıtımı sağlanan yaka kartı ve yelekle hurda ve atık toplayıcıları kayıt altına alınmış oldu. Zabıta müdürlüğü, hurda ve katı atık toplayıcılarına karşı denetimlerini sıklaştırırken; yelek ve yaka kartı bulunmayan toplayıcılar için yasal işlem başlatılacağı ifade edildi.

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