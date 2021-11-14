Sınır kapısında 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar Sınır Kapısı'nda arama yapılan tırda 2 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye gelen tırın dorsesinde şüphe üzerine arama yaptı. Yapılan aramada, dorsenin tabanına zulalanmış vaziyette 2 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli bir şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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