Viranşehir’de kilitli parke ve refüj çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentin geleceği belirlenen program dâhilinde 13 ilçede devam eden çalışmalar Viranşehir ilçesinde de ekiplerin koordineli çalışmasıyla sürdürüldü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesinde çeşitli çevresel faktörlerle deforme olan kaldırımları yenilerken araçların gidiş ve dönüşlerinde kolaylık sağlayacak refüj çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalarla Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi daha modern bir görünüme kavuşurken mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederek kış öncesi mahallelerinde yapılan çevre düzenlemesi, kaldırım taşlarının yenilenmesi ve refüj çalışmalarından ötürü memnuniyetlerini aktardılar.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 13 ilçenin tamamında kendi araçları ve beton santralinde üretilen büz boru, kilitli parke ve bordür taşlarını ilçelerin alt ve üst yapısında kullanmaya devam ediyor.

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