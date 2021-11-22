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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Viranşehir Belediyespor’dan dört dörtlük galibiyet

İHA

Viranşehir Belediyespor’dan dört dörtlük galibiyet

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 3. Bölge 1. Grupta zirve mücadelesi veren Viranşehir Belediyespor, deplasmanda Malatya Darenderespor’u 40 mağlup etti.
Geçen hafta lider Arguvan Belediyespor’u 21 yenen Viranşehir Belediyespor, ligin 5. haftasında Malatya’nın bir başka takımı Darendespor ile deplasmanda karşılaştı.
Viranşehir Belediyespor, Darende ilçe stadında Darendespor ile oynanan karşılaşmayı her iki yarıda bulduğu gollerle 40 kazanarak, bir maç eksiği ve liderle aynı puanla ikinciliğe yükseldi.
Mutlak galibiyet parolası ile maça çıkan Viranşehir Belediyespor, karşılaşmanın 37. dakikasında Emre Taşkoparan ve 45+2’de Yunus Akın’ın attığı gollerle devreyi 20 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstün oynayan konuk ekip, 51. dakikada Sercan Tunç ve 82. dakikada İbrahim Talay’la farkı 4’e çıkardı.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca müsabaka konuk ekip Viranşehir Belediyespor’un 40 üstünlüğü ile sonuçlandı. Alınan galibiyetle puanını 9’a çıkaran Viranşehir Belediyespor, bir maç eksiği ve averajla lider Arguvanspor’un ardından lig ikinciliğine yükseldi.
Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Viranşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nurettin Karakış, teknik heyet ve futbolcuları tebrik ederek, alınan galibiyetten dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Her geçen gün daha iyi olduklarını belirten Karakış, hedeflerinin lig sonuna kadar bu başarıyı devam ettirip, şampiyonluk ipini göğüslemek olduğunu kaydederek, “Alınan galibiyeti takıma büyük destek veren Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve tüm Viranşehir halkına armağan ediyorum” dedi.
Son 3 maçta 9 puan toplayarak ikinciliğe yükselen Viranşehir Belediyespor, sezonun 5’inci maçında ligin güçlü ekiplerinden Şanlıurfa Belediyespor’u konuk edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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