Suruç’a modern kütüphane kazandırıldı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine kazandırılan modern kütüphaneye, öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yıkımı yapıldıktan sonra ilçeye kazandırılan Suruç İlçe Halk Kütüphanesine öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Riskli olduğu için yıkılan ve yerine modern bir kütüphane yapılarak ilçe gençliğine kazandırılan merkez, yoğun ilgi görüyor. Kütüphanede, farklı yayınevine ait felsefe, psikoloji, doğa bilimleri, matematik, teknoloji, sanat, edebiyat, tarih gibi birçok alanda toplam 10 bin eserin yanında gazete ve dergi gibi süreli yayınlar da yer alıyor. Ücretsiz internet hizmeti ve çay ikramının da yapıldığı kütüphane, ilçede herkese hizmet veriyor.

Kütüphane müdürü Haydar Fırathan, herkesi kütüphaneye kitap okumaya davet etti. Fırathan, “Yaklaşık bir ay önce açılışı yapılan kütüphanemize 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Kütüphanemize gelenler, ders çalışabilir, kitap okuyabilir ve gazete okuyabilirler. Bunun yanında zeka oyunları ve satranç gibi çeşitli zeka oyunları da oynayabilirler. İnternet hizmeti gibi birçok imkan kütüphanemizde sunuluyor. Herkesi kitap okumaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kütüphanede ders çalışan ve kitap okuyan öğrenciler, ilçeye moderne bir kütüphanenin kazandırılmasında emeğe geçenlere teşekkür etti.

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