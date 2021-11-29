217 kilogram eroinle yakalanan 5 zanlı adliyede

Şanlıurfa’da 217 kilogram eroinin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan operasyonda Diyarbakır yolu üzerinde durdurulan bir tırda 217 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.M., Y.Ş., Ö.Ş., A.Ö. ve A.Ş. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.



Olayın geçmişi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Diyarbakır karayolunda şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Durdurulan tırda narkotik köpeği Lozen ile yapılan aramada, 217 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.M., Y.Ş., Ö.Ş., A.Ö. ve A.Ş. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 20 milyon TL olduğu belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.