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Anadolu’yu gezen film atölyesinin sıradaki durağı Karahantepe olacak

İHA

Anadolu’yu gezen film atölyesinin sıradaki durağı Karahantepe olacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenecek “Urfa Film Atölyesi” 10 Aralık’ta başlıyor. Atölyeye katılacak olan lise öğrencileri, 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe'den daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Karahantepe'deki kazı çalışmalarının belgesel filmini çekecek.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğinde düzenlenecek olan “Urfa Film Atölyesi” 10 Aralık’ta başlayacak. 3 gün sürecek eğitimlere katılan lise öğrencilerine senaryodan çekime çeşitli başlıklarda sinema eğitimi verilecek.

Öğrenciler çekecekleri belgeselle Karahantepe’yi tanıtacak
Atölyeye katılacak olan lise öğrencileri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe'den daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen, Göbeklitepe'deki dikili taşların benzerlerinin bulunduğu Karahantepe'deki kazı çalışmalarının belgesel filmini çekecek. Urfa Film Atölyesinin son gününde katılımcıların teorik olarak aldıkları bilgileri uygulama fırsatı bulmaları için eğitmenlerin danışmanlığında Karahantepe’de devam eden kazı çalışmaları ile ilgili belgesel filmi çekilecek. Atölye sonrasında öğrenciler tarafından çekilen görüntüler, İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından kurgulanacak ve hazırlanan belgesel/kısa filmlerin gösterimleri ise yine Şanlıurfa’da yapılacak olan galada izleyiciyle buluşacak. Katılımcı öğrencilere sertifikaları takdim edilecek.

Başkan Beyazgül: “Urfa film atölyesi’ gençlere yeni ufuklar açacak”
Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek olan film atölyesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Şanlıurfa’nın tarihe ışık tutan Göbeklitepe’nin ardından bizleri yeniden heyecanlarından keşif olan Karahantepe’nin belgeselinin öğrenciler tarafından çekilecek olması, şehrin tanıtımı ve gençlerin sanatla iç içe olması açısından son derece önemlidir” dedi.
Başkan Beyazgül, “Biz gerek yerel ve ulusal festivallerle gerekse yöresel ürünlerimizin, tarihi alanlarımızın, turizm rotalarımızın tanıtımlarıyla şehrin turizm gelirlerinin artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Otellerimizin doluluk oranları, ören yerleri, tarihi ve turistik alanları ziyaret eden misafirlerimizin sayılarına baktığımızda çalışmalarımızın meyvelerini aldığımızı görmekteyiz. Urfa Film Atölyesi’nin de şehrimizin tanıtımına ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Atölyenin proje yürütücülüğünü, İGÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp ve Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç, atölye yürütücülüğünü Öğretim Görevlisi Yönetmen Ahmet Bikiç yaparken, teknik ekipte Arş. Gör. Okan Kırbacı ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden Enes Dalgıç ve Polat Bakırtaş, tasarım ekibinde ise Arş. Gör. Ayten Bengisu Cansever, Arş. Gör. Başak Lâle ve Arş. Gör. Büşra Kamacıoğlu yer alacak.

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