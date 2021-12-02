Şanlıurfa’da 17 yaşındaki genç cinayetiyle ilgili 1 tutuklama

Şanlıurfa’da 17 yaşındaki genci öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen baba tutuklanarak cezaevine gönderilirken oğlu ise serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesi'nde yolda yürüyen 17 yaşındaki Müslüm Tacir, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen genç yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, cinayet zanlısı olarak Ömer K. ve oğlu Ferhat K.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Ömer K., tutuklanarak cezaevine gönderilirken oğlu Ferhat K. ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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