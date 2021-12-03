Şanlıurfa’da okul önünde kavga: 6 gözaltı

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Şanlıurfa'da okulun bahçesine giren kişilerle öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Bir okulun bahçesine giren bir grup, öğrencilerle tartıştı.Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, mukavemet gösteren 6 kişi gözaltına alındı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis, kavgaya karışanları belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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