Atatürk Bulvarı ışıklandırıldı

Şanlıurfa’da her gün yüzbinlerce insanın geçtiği Atatürk Bulvarındaki ana arterdeki cadde ışıklarla süslendi.

Tarih ve kültür şehri Şanlıurfa’nın kalbi konumunda yer alan Atatürk Bulvarında başlatılan ışıklandırma çalışması tamamlandı. Her gün yüzbinlerce vatandaşın geçtiği Atatürk Bulvarında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ışıklandırma çalışmasıyla cadde farklı bir görünüme kavuştu.

Yaklaşık bir kilometrelik yola led ışıklı yıldızların yerleştirilmesi vatandaşlardan tam not aldı. Atatürk Bulvarında başlatılan ışıklandırma çalışması kentin farklı noktalarında bulunan ana arterler ve caddelerde de uygulanacağı belirtildi.

