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Atık sudan günlük 25 ton gübre Şanlıurfa’da atık sudan yıllık 20 milyon lira gelir elde ediliyor

İHA

Atık sudan günlük 25 ton gübre Şanlıurfa’da atık sudan yıllık 20 milyon lira gelir elde ediliyor

Atık Su Arıtma tesislerinde kendi gübresini kendisi üreten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 165 bin metreküp atık sudan günlük ortalama 25 ton gübre elde ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle 2021 yılında tam kapasite hizmet vermeye başlanan tesis ile yıllık 20 milyon liralık gelir elde ediliyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından atık su arıtma tesislerinden elde edilen çamurdan doğal gübre üretimi yapılıyor. Siverek, Hilvan ve Şanlıurfa merkezdeki tesislerde 165 bin metreküp atık sudan günlük 25 ton gübre elde ediliyor.
Başvuru işlemleri tamamlanan ve sertifikasyonları alınan atık sudan elektrik ve gübre üretimi konularında Türkiye’de sayılı şehirlerden biri olan Şanlıurfa, Büyükşehir Belediyesinin girişimleri neticesinde tam kapasiteli ve modern cihazlarla donatılan tesislerde bir yandan biyogazdan enerji üretimi yaparken diğer yandan bakterilerinden arındırdığı arıtma çamurlarını tarımda gübre olarak kullanarak çevreci ekonomiye doğrudan katkı sağlıyor.
Tesiste elde edilen gübreler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığının çalışmalarında kullanılıyor. Ayrıca gübrenin büyük bir kısmı Tarımsal Hizmetler Daire başkanlığı aracılığıyla çiftçilere dağıtılırken temiz su ise tarımsal alanlarda kullanılıyor. Atık sudan enerji üretiminin de yapıldığı tesiste aylık 400 bin lira kazanç elde ediliyor.
“Tarımın başkentinde çevreci bir tesis”
Atık sudan gübre üretiminin yanı sıra büyük bir israfında önüne geçtiklerini ve yılda 20 milyon lira tasarruf sağladıklarını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Bu Türkiye’de bir ilk. Tarımın ve gübrenin öneminin çok fazla artığı bir dönemde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak Şanlıurfa’nın daha da kalkınması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arıtma tesislerimizde öncelikle çamur olarak çıkan kısmı alıyoruz ayrı bir yere koyuyoruz içerisindeki bakterilerin ölmesi için havasız bir ortamda 30 gün bekletiyoruz. 30 gün bekleyen bu çamur solar kurutma tesisimize geliyor. Solar kurutma tesisimizde gübreye dönüşüyor. Bu gübreye dönüştükten sonra bir kısmını kendi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımızda kullanıyoruz. Bir kısmını ise kendi Tarım Daire Başkanlığımız aracılığıyla çiftçilerimize dağıtıyoruz. Bereketli hilalin merkezinde, tarımın şehrinde işte bu şekilde gübre üretiyoruz” diye konuştu.
“Tesislerimiz tam kapasite ile çalışıyor”
Girdi maliyetlerini en aza indirerek 3D tekniği ile parça üretimini kendi tesislerinde yaptıklarını anlatan Başkan Beyazgül, “Tesislerimizde 3 D tekniği yöntemi ile kendi parçalarımızı üretiyoruz. Daha önce bin liraya, 10 bin liraya aldığımız parçalar şu anda 100 lira, 50 lira, 25 liraya üretilmeye başlandı. Artık bu parçalarımızı dışarıdan ithal etmeyip kendimiz ürettiğimiz gibi diğer arıtma tesislere de bunu ulaştırabileceğiz. 27 milyon Avroluk bu tesis için 2009 yılında müracaat edilmiş, yüzde 87’isi hibe şeklinde alınan bu tesis ve bizim dönemimizde tam kapasite ile çalışmaya başladı” dedi.
“Organik gübremizi kendimiz üretiyoruz”
Tesiste üretilen organik gübre ile birlikte ulusal kaynaklara sahip çıktıklarını ve büyük bir kazanım sağladıklarını belirten Başkan Beyazgül, ‘’ Çamuru alıyoruz ve bu bakterileri öldürmek için havasız ortamda ısı uygulayarak 30 gün bekletiyoruz. Bu ısı altında ve havasız ortamda bakteriler ölüyor. Daha sonra solar kurutma tesisimize getiriyoruz. Solar tesislerimizde ise bu çamuru gübre haline getirmiş oluyoruz. Arkasından kalan bu atık suyu da tarımda kullanıyoruz. Sıfır atıktan da öte bu, bu neticede faydaya dönüşmüş oluyor. İlk defa iznini aldığımız bu yerle ilgili olarak ulusalda da bu tür çalışmaların başlayacağını, diğer belediyelerin bizi örnek alacaklarını düşünüyorum. Böylece ulusal kaynaklarımıza fayda sağlayacağız. Belki daha az gübre ithal edeceğiz ve kendi organik gübremizi üretmiş olacağız’’ dedi.
“Atık sudan elektrik üreterek ekonomiye katkı sağlıyoruz”
Atık sudan enerji ürettiklerinin altını çizen Başkan Beyazgül, ‘’Biz Mezopotamya’nın göbeğindeyiz. Bereketli hilalin ortasındayız, tarım şehriyiz. Ürettiğimiz enerjinin bize kazancı aylık 400 bin TL civarında. Bununla ilgili de senelik 3 milyon olmak üzere 5 yılda 15 milyonluk bir teşvik aldık. Bunun kurutulması, bakterilerin öldürülmesi sırasında da bir fayda elde ediliyor. Bu proje bir sıfır atık projesinden de öte bir proje hem çevreci faaliyetleri sürdürüyoruz. Hem de şehrimizin kalkınması daha da gelişmesi için yatırımlarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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