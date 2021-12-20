Şanlıurfa'da uyuşturucu ticaretine 5 gözaltı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ile kesici alet ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Suruç ilçesine bağlı Günebakan Mahallesi sınırları içerisinde jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada, 165 gram eroin ile suç unsuru olan 2 adet kesici alet geçirildi. Otomobildeki A.B., A.Ö., D.Ö. ve M.Y. isimli şahıslar ile uyuşturucu maddeyi temin ettiği tespit edilen İ.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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