Şanlıurfa´da çırakların bıçaklı kavgası: 1 ölü

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´nın Suruç ilçesinde, fırında çalışan 2 çırak arasında bilinmeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada Mehmet Öyürlü (17) hayatını kaybetti.

Olay, ilçe merkezindeki fırında meydana geldi. İddiaya göre, fırında çalışan M.B. (17) ile Mehmet Öyürlü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.B., yanındaki bıçakla Mehmet Öyürlü'yü ağır yaraladı. Öyürlü, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.B.'nin gözlem altına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-12-20 11:33:49



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