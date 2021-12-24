Şanlıurfa'da 4 ayrı kazada 14 araç birbirine girdi

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Şanlıurfa’da aynı yol üzerinde meydana gelen 4 ayrı kazada, 14 araç birbirine girdi. Kazalarda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Diyarbakır karayolunun Haliliye ilçe mevkisinde meydana geldi. Dört faklı kazada 14 araç birbirine girdi. Kazalarda yaralanan 3 sürücü, olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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